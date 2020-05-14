Yurt dışından gelen vatandaşların karantinası sona erdi Yurt dışından gelen vatandaşların karantinası sona erdi Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Irak'dan getirilerek 14 günlük karantinaya alınan 149 Türk vatandaşının da karantina süreleri doldu.

Yurt dışından gelen vatandaşların karantinası sona erdi

KÜTAHYA - Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Irak'dan getirilerek 14 günlük karantinaya alınan 149 Türk vatandaşının da karantina süreleri doldu. Böylelikle Kütahya'da karantinada altında olan misafir kalmadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Irak'dan Kütahya'ya getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında 14 gün boyunca 149 Türk vatandaşı 14 karantina sürelerinin sona ermesinin ardından memleketlerine uğurlandı. Böylelikle Kütahya'da karantinada altında olan misafir kalmadı.

Yurt dışından gelen son Türk vatandaşlarınında yolcu ettiklerini söyleyen Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, "Yurt dışından ülkemize getirilerek illerimizde karantina altına alınan Kütahya'daki son grubu olan Irak'tan gelen misafirlerimizi 14 gün misafir ettik ve memleketlerine uğurluyoruz. Karantina süresinden sonra kendilerine de gerekli uyarılarımızı yapıyoruz, pandemi ile ilgili olarak bu süreçten sonra evlerinden 14 gün daha izole olmaları gerektiğini ve bu tedbilerin sadece kendileri için değil aileleri ve yaşadıkları şehirler içinde önemli olduğunu ifade ediyoruz. Son grubumuzu da ki 149 vatandaşımızı 11 araç ile 38 ilimize yolcu edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA