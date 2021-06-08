Yurt dışından gelen sosyal medya fenomenleri Gaziantep'i tanıtacak
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Yurt dışından gelen sosyal medya fenomenleri Gaziantep'i tanıtacak

Yurt dışından gelen sosyal medya fenomenleri Gaziantep'i tanıtacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Kültür Sanat

Fransa, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Bulgaristan'dan gelen sosyal medya fenomenleri, Gaziantep'in önemli tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Fransa, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Bulgaristan'dan gelen sosyal medya fenomenleri, Gaziantep'in önemli tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen gezi kapsamında 5 farklı ülkeden 19 sosyal medya fenomeni, kente geldi.

İlk olarak Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezen ekip, daha sonra kentin önemli tarihi ve turistin mekanlarını dolaştı, yöresel lezzetleri tattı.

İki gün sürecek gezinin ardından fenomenler, çektikleri fotoğraf ve videoları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşacaklar.

Yurt dışından gelen sosyal medya fenomenleri Gaziantep'i tanıtacak
Yurt dışından gelen sosyal medya fenomenleri Gaziantep'i tanıtacak
Yurt dışından gelen sosyal medya fenomenleri Gaziantep'i tanıtacak
Yurt dışından gelen sosyal medya fenomenleri Gaziantep'i tanıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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