Yurt dışından gelen öğrenciler Vali Yavuz'un misafiri oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Kültürümün Peşindeyim" adlı proje kapsamında Almanya'dan gelen öğrenci grubunu kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Karlsruhe Eğitim Ataşeliği ile ortak çalışan Bruchsal Türk Okul Aile Birliği ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının hibe programları aracılığıyla yapılan "Kültürümün Peşindeyim" adlı proje kapsamında Almanya'dan gelen öğrenci grubu, Vali Yavuz'u ziyaret etti. Projenin amacının yurt dışında, yeni nesillerde kaybolmaya yüz tutan milli ve manevi değerlerin canlanması açısından önem arz ettiğini söyleyen Vali Seddar Yavuz, Ordu ilinin Türkiye'de 30 büyükşehirden bir tanesi olduğunu hatırlatarak, "Allah bu şehre öylesine bir güzellik bahsetmiş ki, yeşille mavinin kucaklaştığı, denize paralel dağların olduğu, şelaleler, yaylalar, tarih, kültür her şey var. Diğer taraftan da Türklerin, Orta Asya'dan göç hareketleri ile birlikte geldiği Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden birisidir, Ordu şehri. Ordu, hem tarihi hem doğal güzellikleri itibariyle nadide bir şehirdi" diye konuştu.

Vali Yavuz, konuşmasında Türk milletinin, dünya üzerinde büyük milletlerden olduğuna dikkat çekerek, özetle şunları söyledi:

"Türk milleti, 2 bin 100 yıllık medeniyet ve imparatorluklarıyla dünyada kendisinden söz ettiren bir millet ve medeniyettir. Bu anlamda kendimize özgüvenimizin gelmesi, bizim açımızdan fevkalade önemlidir. Kendinizi hiçbir medeniyet karşısında ezik, hiçbir zenginlik karşısında aciz hissetmemeniz için bunları söylüyorum. Biz, hiçbir toplumun önünde eğilebilecek, hiçbir toplumun yada medeniyetin karşısında eziklik hissedebilecek bir tarihe ve maziye sahip değiliz. O açıdan da özgüveni yüksek, kendine güvenen ve yarına umutla bakan bir nesil bir gençliği dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın çok önemsiyoruz."

Ziyarette, öğrencilere fındık ve çay ikramında bulunulurken, tanıtıcı CD, broşür ve fındık ürünlerinin yer aldığı materyaller verildi. Vali Seddar Yavuz, "Kültürümün Peşindeyim" isimli proje kapsamında Almanya'dan gelen öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ORDU

Kaynak: İHA