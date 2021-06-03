Yurt dışından gelen kargodan kokain çıktı

Sivas'ta yurt dışından gelen kargodan kokain çıktı, kargo alıcısı hakkında işlem başlatıldı.

Sivas'ta yurt dışından gelen kargodan kokain çıktı, kargo alıcısı hakkında işlem başlatıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir şansın kargo ile uyuşturucu temin ettiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan izinle yurt dışından gelen kargoya el konuldu. Açılan kargoda 22.66 gram esrar ve 0.37 gram kokain ele geçirildi. Kargonun alıcısı gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı