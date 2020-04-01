Yurt dışından gelen Arto, tıraş edilip ateşi ölçülmeden evine alınmadı Amerika'dan Türkiye'ye gelirken İngiltere ve Polonya'dan aktarma yapan müzisyen Arto'yu gören arkadaşları, önce ateşini ölçüp tıraş etmeden eve almadı.

Sık sık Amerika'ya gidip gelen ünlü müzisyen Arto, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgının ardından kısıtlanan uçuşlardan dolayı Türkiye'ye İngiltere ve Polonya aktarmalı şekilde geldi. Arto'nun arkadaşları ise salgın nedeniyle sanatçıyı tıraş etmeden eve almadı.

"MEMLEKETİMDEYİM HUZURLUYUM"

Konu hakkında samimi açıklamalarda bulunan Arto, "Türkiye'ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar" dedi. Arkadaşlarının haklı olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyledi: "Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet