Yurt dışından gelen 98 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi (2) MOLDOVA'DAN 40 KİŞİ DAHA GELDİMoldova'dan uçakla İstanbul'a gelen 40 kişi daha otobüsle Bolu'ya getirildi.

MOLDOVA'DAN 40 KİŞİ DAHA GELDİ

Moldova'dan uçakla İstanbul'a gelen 40 kişi daha otobüsle Bolu'ya getirildi. Moldova'dan gelen Türk vatandaşları sağlık kontrolünden geçtikten sonra yurttaki odalarına yerleştirildi. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 368 oldu.

Kaynak: DHA