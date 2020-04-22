Yurt dışından gelen 505 kişi Kocaeli'de yurtlara yerleştirildi Kocaeli Valiliği, İngiltere ve Libya'dan gelen 443 Türk vatandaşı ile 62 gemi personelinin Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alındıklarını açıkladı.

Kocaeli Valiliği, İngiltere ve Libya'dan gelen 443 Türk vatandaşı ile 62 gemi personelinin Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alındıklarını açıkladı.

Kocaeli Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilen vatandaşlar ile ilgili açıklama yaptı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 443 Türk vatandaşı ile 62 gemi personelinin Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alındığı belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda; Libya'dan gelen 101, İngiltere'den gelen 342 Türk vatandaşımız İstanbul Havalimanı aktarmalı polis ekipleri eşliğinde ilimize getirilmişler, sağlık kontrollerinin ardından önceden boşaltılmış ve dezenfekte edilmiş olan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit ilçesinde bulunan Şerife Gelin Yurdu'nda 265 kişi, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 178 kişi ve ilimizde bulunan limanlara gelen gemilerden inen 62 gemi adamı olmak üzere toplamda 505 vatandaşımız 14 gün süreyle karantina/ gözetim altına alınarak, konaklanmaları sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Sosyolog ve psikologlar tarafından da destek hizmeti sunulmaktadır"

Karantinaya alınan vatandaşlara psikolojik destek sağlandığının ifade edildiği açıklamada, "Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanmaktadır. Yurtta kalan misafir vatandaşlarımızın takipleri uzman sağlık personeli tarafından yapılmakta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog ve psikologları tarafından da destek hizmeti sunulmaktadır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA