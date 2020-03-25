Yurt dışından gelen 349 kişi Sakarya ve Bolu'da yurtlara yerleştirildi Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 349 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya ve Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildi.

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 349 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya ve Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildi.

İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 211 öğrenci, polis eşliğinde sabaha karşı otobüslerle Sakarya'ya getirildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, önceden boşaltılan Serdivan'daki Rahime Sultan Öğrenci Yurdu'nda ayrı odalara yerleştirildi.

Öğrenciler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.

Önlemler kapsamında daha önce 1123 kişi sağlık kontrolünden geçirilmiş ve Sakarya'daki 5 KYK yurduna yerleştirilmişti.

Bolu

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 138 kişi ise Bolu'daki yurda yerleştirildi.

Fransa'nın Lyon kentinden hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Girişte kontrolden geçirilen 138 kişi, kendileri için ayrılan odalara alındı.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10 ve İsveç'ten 23 kişi getirilmişti.

Kaynak: AA