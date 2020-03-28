Yurt dışından gelen 280 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi DÜZCE (İHA) – Türkiye'ye 5 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 280 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda yerleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'ye 5 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 280 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'deki Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. İstanbul'a havalimanına gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen kişiler otobüslerle polis eşliğindeki Düzce'ye gönderiliyor.

Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Etiyopya ve Bosna Hersek'ten gece ve sabah saatlerinde gelen toplam 280 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA