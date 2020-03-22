Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
22.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:00
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
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Kaynak: Dunya.com