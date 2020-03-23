'Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş 23 ilde karantinada'
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
23.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:43
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com