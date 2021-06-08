ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
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ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, Suriye uyruklu Alman vatandaşı Abdurrahman Kevin Deniz Angay (30), tartıştığı Bilhan D. tarafından sopayla başından yaralandı.

ADANA'da, Suriye uyruklu Alman vatandaşı Abdurrahman Kevin Deniz Angay (30), tartıştığı Bilhan D. tarafından sopayla başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Angay, Bilhan D.'nin kendisinden para istediğini, vermeyince de darp ettiğini iddia etti. Bilhan D.'nin ise ifadesinde kimseden para istemediğini, Angay'ın evine gelip küfrettiği için sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Yurt dışından yakınlarını görmek için Adana'ya gelen Suriye uyruklu Almanya vatandaşı Abdurrahman Kevin Deniz Angay, tartıştığı Bilhan D. tarafından sopayla başından yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Angay, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Angay, Bilhan D.'nin kendisinden para istediğini, vermeyince de darbettiğini iddia etti.

Bölgeye gelen polis ekipleri, olayın ardından kaçan Bilhan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanan Bilhan D., ifadesinde, kimseden para istemediğini, Angay'ın evine gelip küfrettiği için ona sopayla vurduğunu iddia etti. Bilhan D.'nin annesi Türkan D. ise Angay'ın eve geldiğini ve küfretmeye başladığını, bu nedenle de oğluyla kavga ettiklerini savundu. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Angay taburcu edilirken, Bilhan D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI
ADANA YURT DIŞINDAN GELDİĞİ ADANA'DA, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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