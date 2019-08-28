Yurt dışından düğün davetiyesi içinde uyuşturucu sevkiyatı

28.08.2019 16:39

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yurt dışından kargo ile gelen düğün davetiyesi içerisinde kendisine uyuşturucu madde gönderilen kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu, yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu madde gönderildiği tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu ekipler tarafından alınan kargodaki zarf içinde bulunan düğün davetiyesinin içine saklanmış vaziyette üç parça olarak düzgün sarılmış 16,37 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Yapılan incelemede gönderenin belli olmadığı kargonun, alıcısının ise A.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA