Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kamu spotu yayınlandı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı evlerinde kalarak korunmaları için bir kamu spotu hazırladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı evlerinde kalarak korunmaları için bir kamu spotu hazırladı.

YTB'nin hazırladığı 45 saniyelik kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tavsiye kararı verilerek Üst Kurul'un internet sitesinden yayınlanarak, medya kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Covid - 19 pandemisinden korunmaları için gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirilmesi konulu kamu spotuyla, TV kuruluşları aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları evlerinde kalmaları için uyarılacak.

RTÜK'ün Tavsiye Kararı Verilen Kamu Spotları listesine alınan kamu spotunda şu uyarılara yer verildi:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Yeni Koronavirüs'ten alacakları basit tedbirlerle korunabilirler. Öncelikle; bulunduğumuz ülkelerde resmi uyarılara titizlikle riayet edelim.

Zorunlu haller dışında, lütfen evlerimizden çıkmayalım. Kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak duralım. Özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızın evde kalması hayati önem taşıyor. Sosyal mesafeye ve tüm hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Hasta yoğunluğu nedeniyle zorunlu kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim. Sağlığımız için sadece resmi açıklamaları takip edelim. Bizim için değerlisiniz! Evde Kal, Hayatta Kal!" - ANKARA

Kaynak: İHA