Yurt Dışındaki Seçmen Oy Tercihini Neye Göre Belirliyor?

Önceliklerini sıralayan gurbetçilerden de Türkiye'de mikrofon uzattığımız seçmen gibi "Demokrasi, adalet, özgürlük, kadın hakları ve değişim" yanıtı geldi.

Author: euronews-tr

Tags: Seçim 2018 Türkiye başkanlık seçimleri 2018 Türkiye Türkiye siyaseti Posted: 11 juni 2018