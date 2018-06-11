Yurt Dışındaki Seçmen Oy Tercihini Neye Göre Belirliyor?
Önceliklerini sıralayan gurbetçilerden de Türkiye'de mikrofon uzattığımız seçmen gibi "Demokrasi, adalet, özgürlük, kadın hakları ve değişim" yanıtı geldi.
Önceliklerini sıralayan gurbetçilerden de Türkiye'de mikrofon uzattığımız seçmen gibi "Demokrasi, adalet, özgürlük, kadın hakları ve değişim" yanıtı geldi.
Author: euronews-tr
Tags: Seçim 2018 Türkiye başkanlık seçimleri 2018 Türkiye Türkiye siyaseti Posted: 11 juni 2018
Kaynak: Euronews.com