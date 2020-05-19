Yurt dışındaki Filistinlilerin Gazze'ye girişi sürüyor
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Yurt dışındaki Filistinlilerin Gazze'ye girişi sürüyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan 57 Filistinlinin giriş yaptığını duyurdu.

Yurt dışındaki Filistinlilerin Gazze'ye girişi sürüyor
19.05.2020 02:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:04

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan 57 Filistinlinin giriş yaptığını duyurdu.

Bakanlığa bağlı Sınırlar ve Sınır Kapıları Kurumu Genel Müdürü Fuad Ebu Batıhan yaptığı yazılı açıklamada, 43'ü Ürdün'den olmak üzere, başka ülkelerde mahsur kalan 57 Filistinlinin Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını belirtti.

Ebu Batıhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında söz konusu kişilerin 21 gün karantina altında tutulacağını kaydetti.

Geçen hafta da Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin geçişi için 3 günlüğüne "istisnai" olarak açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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