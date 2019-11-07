Yurt dışında yerleşiklerin portföyü 160.8 milyon dolar azaldı

07.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:39

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 1 Kasım haftasında toplam 160.8 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 141.4 milyon dolar, hisse portföyü de 19.4 milyon dolar azaldı.

Kaynak: DHA