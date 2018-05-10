Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve İç Borçlanma Senetleri Stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Mayıs haftasında 50,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Mayıs haftasında net 50,9 milyon dolarlık hisse senedi, 29,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 26,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 44 milyar 882,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 41 milyar 512,9 milyon dolara düştü.



Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 29 milyar 614,2 milyon dolardan 28 milyar 430,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 26,8 milyon dolarlık satışla 909,5 milyon dolardan 882,7 milyon dolara geriledi.