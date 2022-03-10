Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Haberler

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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 309,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 309,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Mart haftasında net 309,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 181,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 2,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Şubat itibarıyla 17 milyar 116,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Mart'ta 17 milyar 538,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 756,4 milyon dolardan 2 milyar 535,1 milyon dolara inerken, ŞBS stokları da 142,5 milyon dolardan 146,7 milyon dolara yükseldi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Mart, Ekonomi, Haberler

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