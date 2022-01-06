Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 231,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Aralık 2021 haftasında net 231,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 41 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Aralık 2021 itibarıyla 21 milyar 16,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 31 Aralık 2021'de 18 milyar 434,7 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 942,3 milyon dolardan 3 milyar 482,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 164,7 milyon dolardan 154,5 milyon dolara geriledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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