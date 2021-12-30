Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 569,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Aralık ile biten haftada net 569,8 milyon dolarlık hisse senedi, 94,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Aralık itibarıyla 20 milyar 437,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Aralık'ta 21 milyar 16,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 121,9 milyon dolardan 3 milyar 942,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 126,3 milyon dolardan 164,7 milyon dolara yükseldi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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