Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 64,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 64,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Kasım ile biten haftada net 64,5 milyon dolarlık hisse senedi, 105,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Kasım itibarıyla 22 milyar 781,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Kasım'da 20 milyar 596,1 milyon dolara indi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 4 milyar 974,1 milyon dolardan 4 milyar 174,9 milyon dolara, ŞBS stokları da 190,1 milyon dolardan 161,3 milyon dolara geriledi.
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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri