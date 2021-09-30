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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 35,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 35,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Eylül ile biten haftada net 35,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 415,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Eylül itibarıyla 22 milyar 999,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Eylül'de 21 milyar 820,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 388 milyon dolardan 6 milyar 755,8 milyon dolara düştü. ŞBS stokları ise 251,7 milyon dolardan 253,7 milyon dolara çıktı.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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