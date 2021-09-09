Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 98,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 98,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Eylül ile biten haftada net 98,8 milyon dolarlık hisse senedi, 41,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Ağustos itibarıyla 23 milyar 499,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Eylül'de 24 milyar 87,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 58,8 milyon dolardan 7 milyar 203,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 244,6 milyon dolardan 250,4 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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