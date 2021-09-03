Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 43,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 43,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Ağustos ile biten haftada net 43,1 milyon dolarlık hisse senedi, 60,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Böylece son 4 haftada yurt dışında yerleşik kişilerin net alım tutarı; hisse senedinde 515,2 milyon dolar, DİBS'te 334,3 milyon dolar ve ŞBS'de 11,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Ağustos itibarıyla 22 milyar 795,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Ağustos'ta 23 milyar 499,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 812,5 milyon dolardan 7 milyar 58,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 229,2 milyon dolardan 244,6 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan