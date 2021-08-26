Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 207,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 207,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Ağustos ile biten haftada net 207,1 milyon dolarlık hisse senedi, 211,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler geçen hafta 8 Ocak haftasından bu yana en yüksek tutarlı hisse senedi alımını yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Ağustos itibarıyla 22 milyar 395,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Ağustos'ta 22 milyar 772 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 616,3 milyon dolardan 6 milyar 812,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 226,4 milyon dolardan 229,2 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Cimilli İbo Demet Akalın
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:01:01. #1.15#

title