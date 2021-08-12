Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ağustos ile biten haftada net 168 milyon dolarlık hisse senedi ve 113,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Temmuz itibarıyla 21 milyar 255,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ağustos'ta 22 milyar 47,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 421 milyon dolardan 8 milyar 570,7 milyon dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 227,4 milyon dolardan 224,2 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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