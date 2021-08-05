Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 300,7 milyon dolarla 19 Mart haftasından bu yana en yüksek tutarlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımını gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 300,7 milyon dolarla 19 Mart haftasından bu yana en yüksek tutarlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Temmuz ile biten haftada net 51,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 10,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 300,7 milyon dolarlık DİBS aldı.

Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin geçen hafta gerçekleştirdiği net DİBS alım tutarı, 19 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Temmuz itibarıyla 20 milyar 789 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 Temmuz'da 21 milyar 255,4 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 136,7 milyon dolardan 8 milyar 421 milyon dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 237,6 milyon dolardan 227,4 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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