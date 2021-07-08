Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Temmuz haftasında 38,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Temmuz haftasında 38,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Temmuz ile biten haftada net 38,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 83 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Haziran itibarıyla 21 milyar 71,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Temmuz'da 20 milyar 713,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 782,4 milyon dolardan 7 milyar 885,1 milyon dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 235,4 milyon dolardan 232,6 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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