Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Haziran haftasında 33,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Haziran haftasında 33,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Haziran ile biten haftada net 33,5 milyon dolarlık hisse senedi, 80,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Haziran itibarıyla 21 milyar 307 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Haziran'da 21 milyar 982,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 447,6 milyon dolardan 7 milyar 630,4 milyon dolara, yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 234,5 milyon dolardan 251 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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