Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Mayıs haftasında 6,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Mayıs haftasında 6,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Mayıs ile biten haftada net 6,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 69,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 27,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Mayıs itibarıyla 22 milyar 366,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Mayıs'ta 21 milyar 624 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 707,8 milyon dolardan 7 milyar 671,9 milyon dolara, yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 291,3 milyon dolardan 264,2 milyon dolara indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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