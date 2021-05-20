Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Mayıs haftasında 87,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Mayıs haftasında 87,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Mayıs ile biten haftada net 87,7 milyon dolarlık hisse senedi, 23,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Nisan itibarıyla 22 milyar 2,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Mayıs'ta 22 milyar 182,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 481,6 dolardan 7 milyar 440,1 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 267 milyon dolardan 269,5 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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