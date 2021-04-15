Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında 46 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında 46 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 46 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 77,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Nisan itibarıyla 23 milyar 405,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 776,3 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 370,4 dolardan 7 milyar 464 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 261,2 milyon dolardan 264,7 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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