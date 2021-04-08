Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Nisan haftasında 364,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Nisan haftasında 364,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Nisan haftasında net 364,4 milyon dolarlık hisse senedi, 140,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Mart itibarıyla 23 milyar 782,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 405,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 670,5 milyon dolardan 7 milyar 370,4 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 265,3 milyon dolardan 261,2 milyon dolara düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar