Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Mart haftasında 813,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Mart haftasında 813,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Mart haftasında net 813,9 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 104,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Mart itibarıyla 28 milyar 946,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 782,3 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 956,7 milyon dolardan 7 milyar 670,5 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 282,1 milyon dolardan 265,3 milyon dolara düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu