Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

11.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:10
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mart haftasında 10,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mart haftasında 10,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mart haftasında net 10,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 49,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 şubat itibarıyla 28 milyar 563,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 969,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 10 milyar 254,2 milyon dolardan 9 milyar 853,1 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 267,6 milyon dolardan 263,5 milyon dolara indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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