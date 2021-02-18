Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

18.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:42
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Şubat haftasında 62,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Şubat haftasında 62,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Şubat haftasında net 62,3 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 128,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Şubat itibarıyla 30 milyar 814,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 19,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 961,5 milyon dolardan 10 milyar 249,9 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 272,9 milyon dolardan 281,4 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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