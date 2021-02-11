Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Şubat haftasında 183,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Şubat haftasında net 183,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 140,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 33,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Ocak itibarıyla 28 milyar 920 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 814,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 523,2 milyon dolardan 9 milyar 961,5 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 239,1 milyon dolardan 272,9 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan