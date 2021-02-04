Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ocak haftasında 493,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ocak haftasında net 493,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 9,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 418,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Ocak itibarıyla 30 milyar 429,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 62 milyon dolardan 9 milyar 523,2 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 248,9 milyon dolardan 239,1 milyon dolara indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar