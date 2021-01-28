Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında 117,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında net 117,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 26,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) ve 33,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Ocak itibarıyla 30 milyar 534,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 429,7 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 981,2 milyon dolardan 9 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 222,5 milyon dolardan 248,9 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk