Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

14.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:48
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Ocak haftasında 285,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Ocak haftasında 285,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Ocak haftasında net 285,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 491,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 2,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Aralık 2020 itibarıyla 29 milyar 48 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 744,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 597,5 milyon dolardan 9 milyar 159 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,5 milyon dolarlık satışla 224,8 milyon dolardan 222,3 milyon dolara düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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