Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

07.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:41
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Aralık 2020 haftasında 93,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Aralık 2020 haftasında 93,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Aralık 2020 haftasında net 93,7 milyon dolarlık hisse senedi, 35,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 800 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Aralık 2020 itibarıyla 27 milyar 160,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 48,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 270,8 milyon dolardan 8 milyar 597,5 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 800 bin dolarlık alışla 224 milyon dolardan 224,8 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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