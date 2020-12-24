Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

24.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:56
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Aralık haftasında 244 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Aralık haftasında 244 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Aralık haftasında net 244 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 661,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 4,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin haftalık DİBS alışı Temmuz 2017'den beri en yüksek seviyeye işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Aralık itibarıyla 25 milyar 207,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 26 milyar 426,7 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 248,6 milyon dolardan 8 milyar 28,3 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4,6 milyon dolarlık satışla 223,6 milyon dolardan 219 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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