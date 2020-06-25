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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Haziran haftasında 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
25.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:08

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Haziran haftasında 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Haziran haftasında net 76 milyon dolarlık hisse senedi ve 86 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi alırken, 2,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Haziran itibarıyla 23 milyar 453 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 326,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 102,8 milyon dolardan 7 milyar 151,1 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,3 milyon dolarlık satışla 367,3 milyon dolardan 365 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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