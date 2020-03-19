Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında 201,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında 201,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında net 201,5 milyon dolarlık hisse senedi, 632,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Mart itibarıyla 29 milyar 653,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 350,7 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 569,6 milyon dolardan 11 milyar 476,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,8 milyon dolarlık satışla 379 milyon dolardan 371,3 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA