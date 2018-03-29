Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Öst Stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Mart haftasında 25,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Mart haftasında net 25,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 234,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 5,7 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 52 milyar 154,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 51 milyar 244,7 milyon dolara düştü.



Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 30 milyar 27,9 milyon dolardan 30 milyar 123,7 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 5,7 milyon dolarlık satışla 957,7 milyon dolardan 952 milyon dolara geriledi.