Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Öst Stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Mart haftasında 222,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Mart haftasında net 222,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 476,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 10,7 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 53 milyar 264,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 53 milyar 141,5 milyon dolara düştü.



Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 31 milyar 956,9 milyon dolardan 30 milyar 966,7 milyon dolara geriledi.



Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 10,7 milyon dolarlık alışla 968,8 milyon dolardan 979,4 milyon dolara yükseldi.