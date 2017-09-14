Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Öst Stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Eylül haftasında 134 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.





Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Eylül haftasında net 134 milyon dolarlık hisse senedi ve 49,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 14,5 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.





Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 55 milyar 673,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 55 milyar 56,1 milyon dolara geriledi.



Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 34 milyar 924,4 milyon dolardan 34 milyar 804,1 milyon dolara indi.



Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 14,5 milyon dolarlık net alışla 1 milyar 22,8 milyon dolardan 1 milyar 37,3 milyon dolara yükseldi.