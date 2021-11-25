Yurt dışında yerleşik kişiler, son 4 haftada net 1,2 milyar dolarlık hisse senedi aldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt dışında yerleşik kişiler, son 4 haftada net 1,2 milyar dolarlık hisse senedi aldı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Yurt dışında yerleşik kişiler, son 4 haftada net 1,2 milyar dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 384 milyon dolarlık hisse senedi alırken, son 4 haftadaki toplam alışları 1 milyar 162,5 milyon dolara ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 384 milyon dolarlık hisse senedi alırken, son 4 haftadaki toplam alışları 1 milyar 162,5 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Kasım ile biten haftada net 384 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 72,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 800 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Geçen haftayla birlikte hisse senedi tarafında üst üste 4 haftadır net alıcı olan yurt dışında yerleşik kişiler, bu dönemde toplamda net 1 milyar 162,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Kasım itibarıyla 22 milyar 848,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Kasım'da 22 milyar 781,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 449,8 milyon dolardan 4 milyar 974,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 205,6 milyon dolardan 190,1 milyon dolara geriledi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

 Merkez Bankası'ndan BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır

Merkez Bankası'ndan BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title