24.09.2019 00:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Müslüman toplumun temsilceleri ve Kahramanmaraşlılarla buluştu.

Yılmaz, temasları kapsamında ilk olarak Doğu Londra Camisi'nde İngiltere'deki Müslüman toplumun temsilcileri ile bir araya geldi.

Müslümanların günümüzde bazı uluslararası güçler tarafından tehdit kaynağı olarak tanımlandığını söyleyen Yılmaz, bunun adil bir durum olmadığını, Müslümanların kendi içinde bazı sorunlar yaşasa da mevcut durumun asıl sebebini bazı güçlerin İslam'ı ana tehdit olarak tanımlamasından kaynaklandığını belirtti.

Türkiye'nin başından beri "medeniyetler çatışması" tezine karşı olduğunu ve bunun aksini göstermek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Yılmaz, "İnsanlık olarak bazı ortak zorluklarla karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz. Dünya çapındaki bu tür düşüncelere ve akımlara karşı birleşmek için ortak zeminler bulmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin kurulduğu günden beri, "İslam ve demokrasinin bir araya gelemeyeceği" tezinin doğru olmadığını gösterdiğini kaydeden Yılmaz, hükümetlerinin attığı adımlardan bahsetti.

Yılmaz, Türkiye'nin, dünya çapındaki Müslümanların sorunları ile yakından ilgilendiğini, şu anda çoğu Suriyeli 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Yılmaz ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" yaklaşımını da katılımcılarla paylaşarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına dikkati çekti.

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı ile mücadele etmemiz lazım"

Yılmaz, daha sonra İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Sizlerin sorunlarını çözmek hükümetimizin, kamu görevlilerimizin önceliği. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyoruz. Sizler statünüzü ne kadar yükseltirseniz, bu Türkiye'nin de gücü olur." ifadesini kullandı.

İngiltere'deki Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerde asimile olmak yerine entegre olması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu toplumun etkili bir unsuru olacağız ama bir yandan da bunu nereden geldiğimizi unutmadan yapacağız. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ile mücadele etmemiz lazım." dedi.

Toplantıya Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, AK Parti Londra Temsilcisi Abdürrahim Boynukalın, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgili, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, Portsmouth Anadolu Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Şahin Cebeci ve Global Business Management Başkanı Nuri Bulgurcu katıldı.

Kaynak: AA